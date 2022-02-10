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Госдума рассмотрит обращение к Путину о признании независимости ЛДНР на следующей неделе

Политика
Госдума рассмотрит обращение к Путину о признании независимости ЛДНР на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 10 февраля. Проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР рассмотрят в Госдуме на следующей неделе. Планами поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее сообщалось, что такое решение могут принять 14 февраля. По словам депутата, рассмотрение стартует на новой неделе.

«Сначала на Совете в Думе, видимо, будут — соберутся лидеры, обсудят. Потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом», — цитирует Зюганова РИА Новости.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев выступает против прямого диалога с республиками Донбасса. Речь идет о встрече представителей России, Германии, Франции и Украины в Берлине 10 февраля.

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