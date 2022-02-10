«Меня вечно критикуют»: Ирина Роднина объяснила, почему не будет извиняться за свои слова о Валиевой

Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с ФАН прокомментировала нападки россиян за слова о Камиле Валиевой, которая на Олимпиаде в Пекине оказалась в центре скандала из-за допинг-пробы.

«Я даже не знаю, как на это реагировать. Настолько привыкла, что меня вечно критикуют. Видно, у меня планида такая. Если кто-то читает между строчек, то тут я не учитель. Понимаете, у нас же журналисты очень любят печатать то, что сказал кто-то. Но не печатать тот комментарий, который дал ты. Может, «жареного» захотели. Тем более, что фамилия у меня такая звонкая», — объяснила трехкратная олимпийская чемпионка.

Global Look Press / Yohei Osada/AFLO

По словам Ирины Родниной, ничего обидного, что могло бы ранить Камилу Валиеву, она не говорила. Лишь озвучила, насколько будет обидным и стыдным для страны, если проба юной фигуристки действительно окажется положительной.

«Я никого не оскорбила. И так же, как и вся страна, переживаю за Валиеву. И так же, как и все, не верю, что она могла что-то там употреблять. И абсолютно спокойно всем журналистам говорила, что давайте дождемся официального результата. И только поделилась мнением, что мне просто обидно, что за семь лет мы проделали такую колоссальную работу, а теперь нас пытаются поймать на допинге. Согласитесь, это неприятно. По большему счету, Валиевой сейчас можно только посочувствовать. Ведь есть причина, раз нам три дня не дают ответ. И я ее не придумала, и это не я обвиняю Валиеву», — заявила депутат Госдумы.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Роднина подчеркнула, что в любой ситуации она всегда видит только плюсы.

«Наверное, это ненормально, если люди не умеют читать и видят информацию между строк. Но если это происходит, слава богу, народ следит у нас за спортом и за фигурным катанием. А за мои нервы переживать не надо. Со слабыми нервами три Олимпиады не выигрывают», — отметила Ирина Роднина.

Накануне она заявила, что если участница ОИ-2022 от России действительно нарушила антидопинговые правила, то это «удар в спину стране и всем спортсменам». Однако мнение Родниной не вызвало поддержки у россиян. Читатели напомнили, что официальной информации по ситуации с допинг-тестом еще нет.

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Ранее появилась информация, что российская фигуристка Камила Валиева может не принять участие в дальнейших соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменку подозревают в употреблении допинга. Однако, как выяснилось позже, обнаруженный в ее допинговом тесте препарат не способен оказывать влияние на спортивные результаты. Найденное запрещенное вещество имеет отношение к лекарству, применяемому для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.