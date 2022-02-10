ФАС выдвинула обвинения в адрес Google из-за нарушения антимонопольного законодательства

Москва, 10 февраля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в очередной раз оштрафует Google из-за нарушения антимонопольного законодательства России.

Претензии к IT-гиганту возникли из-за ущемления интересов пользователей YouTube, у которых блокировались аккаунты и контент по непонятным и непредсказуемым причинам.

«Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — поясняет ФАС.

Компании Google в январе уже грозил штраф размером 4 млн рублей из-за нежелания блокировать запрещенный в РФ контент. Суд по этому вопросу, на котором будет вынесено окончательное решение, состоится 17 февраля.

Доход Google и Meta в России за год составил 144,4 и 39,8 млрд рублей соответственно. Однако эти иностранные компании не хотят соблюдать законы страны.

С начала года начал действовать закон о приземлении зарубежных интернет-компаний, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч человек. Они должны открыть свои представительства в РФ. Apple и Spotify уже это сделали, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».