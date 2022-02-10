Это — паломничество: Анатолий Вассерман о визите Лиз Трасс в Москву

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс прибыла в Москву практически следом за французским президентом Эммануэлем Макроном. Номинально — для того, чтобы убедить Россию в ситуации с Украиной следовать не военными путями, а политическими. Почему начальница Форин-офиса уверена в агрессивных амбициях Кремля по отношению к Киеву — неизвестно, но во время встречи с Сергеем Лавровым позицию Британии она обозначила следующим образом.

«Реальность такова, что мы не можем игнорировать наращивание более 100 тысяч военных на границе с Украиной в попытке подорвать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Война на Украине будет катастрофична для россиян и украинцев и европейской безопасности», — заявила Трасс.

В условиях, когда Россия всеми мыслимыми способами озвучивает свое нежелание решать накопившиеся «украинские проблемы» при помощи оружия, слова министра иностранных дел Великобритании выглядят несколько странно. По этой причине ФАН обратился за разъяснениями к легендарному интеллектуалу и политическому консультанту Анатолию Вассерману, который в своих оценках был, как обычно, ярок и точен.

«Идешь к начальству за верблюдом — проси трехгорбого. Все заявления Трасс перед началом переговоров были нацелены только на то, чтобы занять более выгодную позицию в надежде выторговать побольше. Правда, я подозреваю, что Сергей Викторович «срежет» с ее заявок не один горб, и, скорее всего, она не добьется ничего значимого», — отметил эксперт.

Основную же цель этого визита Анатолий Вассерман связал с достаточно неоднозначной внутриполитической обстановкой в самой Великобритании, где позиции премьер-министра Бориса Джонсона начинают потихоньку рушиться.

«У Джонсона сейчас настолько шаткое положение, что он, когда на него «наехали» за нарушения жестких карантинных требований, не нашел ничего лучшего, чем сказать: «Что вы ко мне пристаете с какой-то ерундой, когда Украина в опасности!». Да-да… Именно так он и сказал».

В целом же все происходящее депутат Государственной думы назвал не чем иным, как «массовым паломничеством» в Москву.

«Вот это массовое паломничество доказывает, что в Европе есть очень много государств, испытывающих серьезные проблемы, и что эти государства не в состоянии решить их без участия России», — заключил Вассерман.

Как бы там ни было, госпоже Трасс стоит отдать должное: при всех ее надуманных претензиях к российскому руководству перед встречей с Сергеем Лавровым она заехала в Александровский сад и возложила цветы на могилу Неизвестного солдата. Что, без сомнений, достойно уважения.