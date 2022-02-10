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Ученые Университета Юты выяснили рацион питания древних жителей Центральных Анд

Наука
Ученые Университета Юты выяснили рацион питания древних жителей Центральных Анд
pixabay.com

Вашингтон, 10 февраля. Рацион жителей Центральных Анд, проживающих в период от 400 до 7000 лет назад, мог зависеть не только от климата, но и от государственного строя, сообщили антропологи из Университета Юты.

Эксперты взяли открытые сведения по останкам 1767 человек, которые были обнаружены в Чили, Перу и у окрестностей озера Титикака в Боливии. Особенности питания устанавливались по особенностям изотопного состава костного коллагена.

В самые ранние периоды своего существования жители Центральных Анд питались с помощью морских ресурсов. Те, кто жил на невысоких горах, занимались сельским хозяйством. В высокогорных районах в основном употребляли мясо.

Кроме того, на питание инков оказало влияние укрепление государственности. В 670-1070 годах рацион жителей прибрежных районов и невысокой горной местности стал схожим. Это связано с масштабным выращиванием кукурузы и расцветом империй Тиуанако и Уари, передает Planet Today.

Археологи Ягеллонского Университета ранее раскрыли тайну кургана в «сибирской Долине Царей». Больше всего археологов озадачила нагрудная пектораль, которая была расположена рядом с местом захоронения.

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