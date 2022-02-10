Британию раскритиковали за отказ репатриировать семьи бывших боевиков из Сирии и Ирака

Лондон, 10 февраля. Группа депутатов, включающая представителей обеих палат парламента Великобритании, совместно с правозащитной организацией Reprieve провела расследование касательно отказа Лондона от репатриации граждан, уехавших в Сирию и вступивших в ряды «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

По данным комиссии ООН, занимавшейся аналогичным разбирательством с сентября 2020-го по июнь 2021 года, не менее 322 детей и 56 женщин, проживавших в лагерях для бывших боевиков, были вывезены более чем в тридцать государств. Лондон же не только отказался от подобных шагов, но и лишил гражданства некоторых из своих подданных, объяснив это исходящей от данных лиц угрозой. Таким образом, в исправительных лагерях Сирии и Ирака остаются теперь уже бывшие британцы, включая маленьких детей.

Syria: Britain accused by MPs of abandoning young children in Islamic State campshttps://t.co/fc1TDdEaNZ pic.twitter.com/EajJJJjza7 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 10, 2022

Парламентская группа ознакомилась с доказательствами, полученными при посредничестве различных правозащитных организаций, включая Human Rights Watch, Soufan Center и Институт расовых отношений. Также перед депутатами в качестве свидетелей и экспертов выступили экс-директор управления контртеррористических операций MI6 Ричард Барретт и бывший заместитель координатора по противодействию насильственному экстремизму в Госдепе США Кристофер Харниш.

По результатам разбирательства выяснилось, что многих детей и женщин, уехавших в подконтрольные террористам регионы, заставили сделать это путем принуждения или обмана. При этом парламентарии не нашли каких-либо четких обоснований для лишения их гражданства. По словам Барретта, правительство Великобритании «не объяснило ни уровень угрозы, исходящей от отдельных лиц, ни причины, по которым страна не может ответить на эти угрозы».

Thousands of Foreigners Unlawfully Held in NE Syria https://t.co/tWNclLZ4nY — Human Rights Watch (@hrw) March 23, 2021

Следователи пришли к выводу, что неспособность или нежелание Лондона репатриировать граждан из Сирии поставит под угрозу национальную и глобальную безопасность, и порекомендовали властям незамедлительно принять меры по вывозу своих подданных, независимо от их пола или возраста.

В прошлом году Human Rights Watch заявила, что ныне в лагерях для задержанных членов семей боевиков ИГ на территории Сирии и Ирака проживают около 12 тысяч женщин и детей. То, что среди них остаются бывшие граждане Великобритании, вызвало возмущение у некоторых официальных лиц.

В частности, баронесса Сайеда Варси, вице-председатель парламентской группы, осудила действия Лондона. По ее словам, власти страны продемонстрировали мусульманскому меньшинству, что его представители могут быть запросто лишены своих гражданских прав.

Стоит отметить, что не только чиновники, но и многие жители королевства не горят желанием видеть тех, кто вступил в ряды террористов. Наглядным примером стал случай с Шамимой Бегум, которая бежала в Сирию в возрасте 15 лет. Несколько лет назад ее обнаружили в одном из лагерей для семей боевиков.

Бегум, будучи на тот момент беременной, пожелала вернуться на родину, чтобы воспитывать сына. Однако власти страны прямо заявили, что будут препятствовать ее возвращению, а если оно состоится, то ее с большой долей вероятности ждет судебное преследование и заключение в тюрьму. Это событие раскололо британское общество, почти половина которого поддержала позицию руководства страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.