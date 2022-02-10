Путин отметил усилия властей Казахстана по нормализации обстановки после беспорядков

Москва, 10 февраля. Казахстан уверенно и твердо стоит на ногах после массовых беспорядков благодаря усилиям властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым российский президент подчеркнул, что Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались ситуацией в стране. В свою очередь Токаев признался, что переживает из-за большого количества жертв беспорядков.

«Все виновные будут наказаны», — подчеркнул президент Казахстана.

Ранее представители Генеральной прокуратуры республики сообщили, что силовики задержали и отправили под арест 35 членов запрещенных экстремистских движений, которые участвовали в массовых беспорядках в Казахстане.