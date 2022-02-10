Украинский политик Олейник обвинил Запад в подготовке взрывов на украинских АЭС

Западные государства готовят масштабную провокацию на Украине, чтобы спровоцировать конфликт в Донбассе. Для фиксации на территорию Украины прибыла целая армия иностранных журналистов. К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник.

В последнее время западная пресса разгоняет истерию вокруг ситуации на Украине, заявил экс-депутат. Кроме того, добавил он, западные журналисты начали массово ехать на территорию Украины и к линии фронта в Донбассе. Также украинский политик раскрыл план Запада — иностранные наемники и спецслужбы готовят масштабную провокацию на Украине.

«Западные журналисты внезапно потянулись в Донбасс. Случайно? Отнюдь. Думаю, будут провокации. Просто так нападение не прокатит. Нужна провокация с жертвами и оперативное освещение. Кто может сделать такую провокацию? Реально не ВСУ. Это работа наемников и спецслужб иностранных государств. Украина для них чужая, и что там потом будет, для них неважно. Им там не жить», — заявил он.

Помимо этого, украинский политик обвинил Запад в подготовке взрывов на украинских АЭС. По его мнению, для того, чтобы избавиться от утечки информации, западные спецслужбы провели атаку на российские средства массовой информации, а также заблокировали каналы официальных ведомств народных республик Донбасса в YouTube.

«Провокация может быть любая. Например, на объектах атомной энергетики, горячих производствах. Вслепую могут использовать националистов. Традиция таких провокаций — чужими руками, а сами в тени. Реально сегодня заблокированы информационные источники, которые давали иную точку зрения. И неслучайно в Германии закрыли RT DE. Практически без объяснений. По-наглому. Чтобы немцы не знали правду. Реально купируют все, чтобы была односторонняя информация. Неслучайно YouTube полностью удалил все ресурсы ДНР и ЛНР», — сообщил политик.

Федеральное агентство новостей / Владимир Карпухин

Владимир Олейник заявил, что совсем скоро ситуация на Украине может кардинально измениться в худшую сторону, поскольку для проведения масштабной провокации у Запада уже все готово.

«Уже находимся в миллиметре от событий. И результат они ожидают предсказуемый. Если бы кураторы хотели, чтобы Украина процветала, они бы не оружие давали, а инвестиции, поддержали бы экономику. А оружие на процветание страны не работает», — написал он на своей официальной странице в Facebook.

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