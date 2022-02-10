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Еврокомиссия рассчитывает на стабилизацию стоимости газа

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 14:19
Экономика
Еврокомиссия рассчитывает на стабилизацию стоимости газа
pixabay.com

Брюссель, 10 февраля. Европейское правительство ожидает стабилизации котировок голубого топлива. Это отражается в зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии, пишет ТАСС.

Рост стоимости энергоносителей вынудил снизить ожидаемые показатели роста ВВП. Власти ЕС надеются на снижение волатильности до середины текущего года. Экономисты рассматривают цены на газ в качестве ключевого драйвера инфляции.

«ВВП Европейского союза вырастет на 4% в 2022 году после подъема на 5,3% в 2021 году, а в 2023 году рост замедлится до 2,8%, прогнозирует Европейская комиссия», — сказано в документе.

ЕК продолжает поиски возможных альтернатив для российского топлива. Конкуренцию могут составить Соединенные Штаты через морские поставки СПГ. Однако для этого европейским государствам придется выстраивать дополнительную инфраструктуру, способную принять большие объемы газа из танкеров.

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