Падение доллара к рублю усилилось после переговоров Макрона с Путиным

Российская валюта укрепляется против своих конкурентов в течение десяти дней. Об этом ФАН рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Росту котировок способствуют несколько факторов: снижение геополитических рисков, общее ослабление доллара США, высокие цены на нефть, восстановление американских фондовых индексов, а также ожидания повышения ключевой ставки Центробанком (ЦБ) России в пятницу, 11 февраля.

Как отметил Владислав Антонов, по объемам и кумулятивной дельте фьючерсов на доллар США видно, как участники рынка распродают доллар на фоне снижения геополитических рисков. Падение доллара к рублю усилилось после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

Федеральное агентство новостей /

«Перед заседанием ЦБ РФ и пятничным отчетом по инфляции в США для рубля можно выделить два ценовых уровня 74,50 и 73,25 рубля. Если рубль укрепится к концу недели до 73,25 рубля, то в этом случае нужно готовиться к ослаблению доллара до 70 рублей. Также рубль черпает силы от нефтяного рынка. Баррель Brent стоит больше 90 долларов, это очень комфортный уровень. Успех продавцов доллара будет зависеть от реакции участников рынка на отчет по инфляции в США, поскольку это важный отчет для ФРС США перед заседанием FOMC 16 марта», — пояснил Владислав Антонов.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что на заседании 11 февраля ожидается, что Банк России повысит ключевую ставку с 8,5 до 9,5%. Это связано с продолжающимся ростом инфляции, которая в последнюю неделю января ускорилась до 8,8% годовых. Помимо инфляции, среди факторов, которые будут влиять на решение регулятора, — ужесточение риторики ФРС США и геоэкономика.

«При повышении ставки на 50 б. п. рубль укрепится на 20–30 копеек. Сильного укрепления в моменте ожидать не стоит, поскольку внимание инвесторов, кроме заседания ЦБ, будет приковано к американской статистике. Обозначенные уровни 74,50 рубля и 73,25 рубля остаются ключевыми до конца текущей недели», — заключил Владислав Антонов.

Ранее эксперты сообщили, что рубль растет следом за нефтью. Этому способствуют высокие цены на нефть, а также положительные геополитические сигналы. К таким сигналам специалисты относят успешные переговоры руководителей РФ и Китая, в том числе о поставках российского газа, а также контакты президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.