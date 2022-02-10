Фигурист Евгений Семененко высказался о ситуации с допинг-тестом Камилы Валиевой

Пекин, 10 февраля. Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал перенос церемонии награждения предположительно из-за результатов допинг-теста олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на зимних Играх в Пекине. Портал Inside the Games сообщил, что причиной могла стать проблема с допинг-тестированием у Валиевой.

«Не знаю, что случилось, у нас нет официальной информации по церемонии награждения. Надеюсь, все будет хорошо», — сказал Семененко журналистам.

Валиева в декабре сдала допинг-пробу, которая показала наличие запрещенной субстанции в микродозе. Inside the Games писал, что итоги командного турнира фигуристов в рамках Олимпийских игр — 2022 могут быть пересмотрены.