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Фигурист Евгений Семененко высказался о ситуации с допинг-тестом Камилы Валиевой

Олимпийские игры 2022
Фигурист Евгений Семененко высказался о ситуации с допинг-тестом Камилы Валиевой
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 10 февраля. Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал перенос церемонии награждения предположительно из-за результатов допинг-теста олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на зимних Играх в Пекине. Портал Inside the Games сообщил, что причиной могла стать проблема с допинг-тестированием у Валиевой.

«Не знаю, что случилось, у нас нет официальной информации по церемонии награждения. Надеюсь, все будет хорошо», — сказал Семененко журналистам.

Валиева в декабре сдала допинг-пробу, которая показала наличие запрещенной субстанции в микродозе. Inside the Games писал, что итоги командного турнира фигуристов в рамках Олимпийских игр — 2022 могут быть пересмотрены.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигурист Евгений Семененко высказался о ситуации с допинг-тестом Камилы Валиевой
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