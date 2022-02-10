Отец Жанны Фиске объяснил, как Иосифу Кобзону удалось прожить с онкологией почти 20 лет

Москва, 10 февраля. Современная медицина в вопросе лечения больных онкологическими заболеваниями мало чем отличается от того, какой она была десять лет назад. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир, отметил, что многое зависит от стадии заболевания.

В качестве примера успешной борьбы с онкологией он привел народного артиста СССР Иосифа Кобзона, прожившего 80 лет, почти 20 из которых певец боролся с онкологическим заболеванием.

«От стадии многое зависит. У Иосифа Кобзона вот был рак предстательной железы, но он жил почти 20 лет. За ним внимательно следили врачи, поэтому и прожил столько лет. Рак обнаружили у него на ранней стадии. Опухоль обкалывали долгие годы пока уже не пошли метастазы», — рассказал Фриске в беседе с Teleprogramma.pro.

Фриске уточнил, что если у человека диагностируют онкологическое заболевание — то это в большинстве случаев приговор, несмотря на слухи о якобы изобретенном новом лекарстве от рака.

Отец умершей в 2015 году исполнительницы хита «Малинки» также затронул ситуацию с актрисой Анастасией Заворотнюк, борющейся с тем же недугом, что в свое время поразил его дочь — с глиобластомой.

Фриске похвалил родных звезды сериала «Моя прекрасная няня» за то, что они оберегают ее от любопытных глаз. Мужчина предположил, что это, возможно, положительно сказывается на ее здоровье.