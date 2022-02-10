МИД РФ: учения НАТО Cold Response за Полярным кругом приведут к эскалации ситуации

Москва, 10 февраля. Военные учения Североатлантического альянса Cold Response за Полярным кругом будут усиливать напряженность, говорится в сообщении МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что в связи с предстоящими маневрами НАТО есть риск роста случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации.

Ранее стало известно, что Альянс перенес учения Steadfast Cobalt 2022 из Польши в Чехию, при этом была расширена география других маневров НАТО — Trojan Footprint. Они были запланированы в Венгрии, но теперь они состоятся также на территории Словакии.