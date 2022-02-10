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Польский аналитик Раубо: американская ПРО нужна для осуществления разведки в Европе

Армия
Польский аналитик Раубо: американская ПРО нужна для осуществления разведки в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 10 февраля. Американские базы системы противоракетной обороны (ПРО) на территории Польши и Румынии нужны не только для защиты от ракетного удара, заявил польский эксперт Яцек Раубо.

Аналитик Яцек Раубо в интервью Polska Times объяснил, зачем нужны американские базы ПРО в Восточной Европе. По его словам, они необходимы для осуществления разведки. Он прокомментировал предложение США допустить российскую инспекцию на военные объекты в польском Редзиково и румынском Девеселу, где размещены системы ПРО.

«Компоненты системы ПРО имеют важное значение в контексте разведывательного потенциала США в Европе», — сообщил Раубо.

Польский эксперт отметил, что появление технологичного оружия на восточном фланге Североатлантического альянса является «худшим сценарием» для России. Раубо объяснил, что в ситуации с американскими комплексами важна не только возможность перехвата ракет противника, но и системы слежения и анализа данных.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к Белому дому с просьбой разместить в Харьковской области несколько комплексов THAAD. Госдеп США отказался комментировать это обращение. При этом в МИД России призвали Вашингтон не делать глупостей и не заводить ситуацию в тупик, передает RT.

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