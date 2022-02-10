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Правительство выделит более 76 млрд рублей на оплату больничных россиян с COVID-19

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 14:13
Экономика
Правительство выделит более 76 млрд рублей на оплату больничных россиян с COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Непростая эпидемиологическая ситуация из-за распространения нового штамма «Омикрон» вынудило Правительство РФ направить дополнительные средства на оплату больничных листов, сообщает РИА Новости.

Деньги поступят в Фонд социального страхования (ФСС) и помогут сбалансировать его бюджет.

«Эпидемиологическая ситуация непростая, много заболевших, соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный. На выплату пособий по февральским листам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Все выплаты по листам временной нетрудоспособности должны производиться вовремя и в полном объеме.

Мишустин ранее призвал не допустить нехватки лекарств от коронавируса. Власти намерены направить на производство препаратов 5 млрд рублей, а еще 15 млрд — на обустройство больниц и поликлиник.

Тестирование на коронавирус в среднем стоит 1345,55 рубля. При этом в некоторых регионах государственные лаборатории завышают цену на эту процедуру, приводит телеканал «Санкт-Петербург» данные Федеральной антимонопольной службы.

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мишустин пандемия фсс коронавирус COVID-19 больничные листы
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