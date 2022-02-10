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Шура выронил вставную челюсть во время концерта

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Шоу-бизнес
Шура выронил вставную челюсть во время концерта
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 10 февраля. Эстрадный певец и автор песен Шура рассказал о неловком инциденте во время концерта.

Певец давно привык быть в центре внимания. Еще в молодости он доказал, что его очень тяжело смутить. Недавно исполнитель в очередной раз показал, что может очень легко относиться к себе с самоиронией.

Во время выступления 8 февраля у Шуры выпала вставная челюсть. Певец продемонстрировал на камеру свои вставные зубы и признался, что ему без них проще говорить.

«Чудо чудное, сегодняшний концерт меня вернул в 90-е. Хотели меня снова беззубого, нате получайте! Как вам теперь я в новом-старом имидже? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!» — подписал видео исполнитель в своем Instagram-аккаунте.

Шура выронил вставную челюсть во время концерта
Prt Scr instagram.com / @shuramedvedev

Артист посоветовал своим фолловерам вовремя посещать стоматолога, чтобы избежать подобных ситуаций. Шура также обратил внимание на важность вакцинации и признался, что любит своих поклонников.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева порадовалась за победу певца в музыкальном проекте «Суперстар! Возвращение» на НТВ и обратилась к нему с проникновенной речью. Актриса не могла не заметить значительные преображения исполнителя, фанаткой которого она является уже долгие годы.

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шура зубы концерт
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