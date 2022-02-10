В Марий Эл осудили экс-руководителя психоневрологического интерната

Йошкар-Ола, 10 февраля. Сотрудники ФСБ России по Марий Эл разоблачили махинации экс-руководителя «Шоя-Кузнецовского психоневрологического интерната».

По данным региональной ФСБ, в ходе расследования возбужденного уголовного дела выяснилось, что в период нахождения в должности руководителя бюджетного учреждения задержанный злоупотреблял должностными полномочиями. Так, он заключал заведомо невыгодные договоры на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению с аффилированным ООО «Водоремсервис», чем нанес бюджету ущерб в размере 7,5 миллиона рублей, сообщает «МедиаПоток».

Верховный суд Марий Эл приговорил обвиняемого к штрафу в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах. По решению суда он возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Ростове-на-Дону директора фирмы, который утаил налогов на сумму в 2,6 миллиона рублей, предоставив ложную декларацию. Факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере был выявлен в ходе проверки фирмы сотрудниками областного УЭБ МВД. Возбуждено уголовное дело.