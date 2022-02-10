Минометная «одиссея» в ВСУ привела к очередному провалу

Публицист Андрей Союстов об очередной неудачной попытке вооружить ВСУ минометами. Напоминаем — статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Совсем недавно я написал об украинской «одиссее» с оснащением ВСУ 120-мм минометами украинской разработки М120-15 «Молот». Напомню ее краткое содержание.

В 2015 году было решено вооружить украинскую армию современными украинскими же 120-мм минометами. Для этого ВПК Украины попытался скопировать принятый на вооружение в 1981 году советский миномет 2Б11. Итогом этих работ стало появление украинского клона 2Б11, получившего название М120-15 «Молот».

Его главными отличиями от своего прародителя оказались очень высокая цена (почти 500 тыс. гривен — примерно 15,5 тыс. евро) при отвратительнейшем качестве изготовления. Следствием последнего стали многочисленные случаи взрывов «Молотов» во время стрельб, приводившие к гибели и ранениям военнослужащих ВСУ.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Тем не менее благодаря коррупции в высших эшелонах ВПК Украины и ВСУ порочная практика закупок «Молотов» продолжалась многие годы, пока, наконец, в 2021-м не было решено заменить в украинской армии не оправдавшие доверия украинские минометы аналогами иностранного производства. Для этого Киев импортировал из Чехии 140 120-мм минометов ЕМ-120 — старых болгарских клонов все того же советского миномета 2Б11.

Надо полагать, что и в этой сделке коррупционная составляющая сыграла не последнюю роль. Иначе трудно объяснить, почему болгарское старье было закуплено Киевом по цене, на 30% превышающей стоимость «Молотов», и поступило в ВСУ без каких-либо предварительных испытаний.

К чему я обо всем этом вспомнил? 10 февраля в Сети появились комментарии военнослужащего 25-й отдельной днепропетровской воздушно-десантной бригады ВСУ, посвященные тем самым сверхдорогим старым болгарским клонам советского миномета.

«Для моей бригады [...] выделили 12 таких агрегатов по шесть [установок] на две минометные батареи. За первую неделю мы поняли, что их ходовая часть буквально рассыпается. На вторую неделю у всех без исключения появились внушительные люфты механизмов — вплоть до полуоборота. Плиту под миномет варили [явно какие-то] студенты, ствол уже с приличным настрелом… И много других существенных косяков. В итоге за месяц в Урзуфе ни один [из наших минометов] не выстрелил, так как все боялись, что их порвет», — язвительно вспоминал боец ВСУ.

По его словам, в итоге все поступившие в часть болгарские минометы оказались отправлены на тыловой склад как полностью непригодные к использованию.

«Не знаю, как [обстоят дела] с остальной партией [болгарских минометов], но мне кажется, что нам продали музейную отреставрированную бутафорию… Скорее всего, данными минометами бабло отмыли, поскольку не может столько стоить этот просто перекрашенный хлам», — добавил украинец.

Как говорится — ни убавить, ни прибавить. С другой стороны — чем больше коррупционеры продадут ВСУ «неликвидного» вооружения, тем легче будет защитникам ДНР и ЛНР. Вывод? Пусть продолжают!