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Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву в ситуации с допинг-скандалом

Олимпийские игры 2022
Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву в ситуации с допинг-скандалом
instagram.com  /  @liza_tuktik

Москва, 10 февраля. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева трогательно обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой, ставшей участницей громкого допинг-скандала. По словам Туктамышевой, 15-летней спортсменке следует проявить выдержку.

Сборная России, в составе которой выступала Валиева, одержала победу в командном турнире фигуристов на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, однако церемонию награждения перенесли. Причиной этому послужили сомнительные данные о результатах допинг-теста фигуристки.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс... Держись, девочка! Все будет хорошо», — обратилась Туктамышева к своей соотечественнице в посте, которым поделилась в личном Instagram-аккаунте.

Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву в ситуации с допинг-скандалом
Prt Scr instagram.com / @liza_tuktik

Не осталась в стороне в свете этих событий и главный тренер Валиевой Этери Тутберидзе. Комментируя информацию, распространенную изданием Insider the Games, тренер дала понять, что обсуждение сплетен не входит в сферу ее интересов.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву в ситуации с допинг-скандалом
фигуристка валиева туктамышева
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