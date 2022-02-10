Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву в ситуации с допинг-скандалом

Москва, 10 февраля. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева трогательно обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой, ставшей участницей громкого допинг-скандала. По словам Туктамышевой, 15-летней спортсменке следует проявить выдержку.

Сборная России, в составе которой выступала Валиева, одержала победу в командном турнире фигуристов на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, однако церемонию награждения перенесли. Причиной этому послужили сомнительные данные о результатах допинг-теста фигуристки.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс... Держись, девочка! Все будет хорошо», — обратилась Туктамышева к своей соотечественнице в посте, которым поделилась в личном Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @liza_tuktik

Не осталась в стороне в свете этих событий и главный тренер Валиевой Этери Тутберидзе. Комментируя информацию, распространенную изданием Insider the Games, тренер дала понять, что обсуждение сплетен не входит в сферу ее интересов.