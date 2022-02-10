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Новый глава армии Буркина-Фасо призвал граждан объединиться для борьбы с терроризмом

Весь мир
Новый глава армии Буркина-Фасо призвал граждан объединиться для борьбы с терроризмом
Global Look Press  /  Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Уагадугу, 10 февраля. Полковник Давид Кабре стал начальником Генерального штаба армии Буркина-Фасо. Об этом сообщает Agence d’Information du Burkina.

«Я заступаю на пост в тяжелое время. Буркина-Фасо испытывает проблемы с безопасностью из-за многочисленных террористических атак в нескольких частях республики.

Считаю, что мы должны объединить наши усилия в борьбе с радикалами. Совместная работа «Сил обороны и безопасности», «Добровольцев защиты Родины» и населения позволит нам победить боевиков и вернуть в страну мир», — заявил Кабре.

Офицер взял с коллег обязательство защищать Буркина-Фасо от внутренних и внешних угроз. И добавил, что высоко ценит самоотверженность бойцов национальной армии. По его словам, в данный момент приоритетной задачей армии является восстановление территориальной целостности республики.

Ранее представители коалиции гражданских платформ «Движение Фасо за кунаволо» и «Буркина-Фасо халала» организовали антифранцузский митинг в Бобо-Диуласо. Демонстранты призвали новое правительство наладить военное сотрудничество с Россией.

 

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