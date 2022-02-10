Американские фермеры создали парфюм с запахом картошки фри

Вашингтон, 10 февраля. Американский штат Айдахо знаменит своими фермерскими хозяйствами. Местные агрономы разработали новый парфюм с ароматом картофеля фри.

Основной культурой, которую выращивают в штате Айдахо, является картофель. На территории есть даже комиссия по картошке Айдахо. Представители организации занимаются продвижением фермерской продукции. Один из членов комиссии предложил создать парфюм с ароматом картошки фри.

Духи получили название Frites by Idaho. В основе парфюмерной композиции лежат эфирные масла картофеля. Для флакона выбрали золотистый оттенок как отсылку к поджаренной картофельной корочке. Стоимость духов также символическая и составляет 1,89 доллара. По аналогичной цене продается порция картошки фри размером с флакон духов, объем которого 50 миллилитров. Отмечается, что приобрести парфюм можно только в феврале. Если он окажется востребован, то комиссия выпустит духи с запахом печеной картошки.

Участниками рекламы парфюма от популярного бренда Boss стали российские артисты Иван Янковский и Диана Пожарская. Актеры являются лицом рекламной кампании духов The Scent Le Parfum в России.