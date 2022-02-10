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Аналитик Сивков опроверг заявления о низкой боеспособности ополчения Донбасса

Армия
Аналитик Сивков опроверг заявления о низкой боеспособности ополчения Донбасса
Prt Scr youtube.com  /  РОЙ ТВ

Москва, 10 февраля. Армии ЛНР и ДНР достаточно боеспособны и обладают весьма большим количеством бронетехники, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Сивков рассказал, какие силы могут противопоставить Киеву республики Донбасса. По его словам, сегодня суммарная численность их ВС составляет 30–40 тысяч человек. Сивков отметил, что на территориях ЛДНР есть патронные заводы и промышленные мощности для ремонта и восстановления боевой техники.

«Там на единицу личного состава количество боевой техники, особенно бронетанковой, больше, чем на единицу личного состава группировки ВСУ», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что имеющихся на сегодняшний день сил ополченцам будет достаточно для отражения удара армии противника численностью в 100–120 тысяч человек. Сивков убежден, что в случае наступления ВСУ придется задействовать все свои группировки, чтобы попытаться прорвать оборону.

Аналитик также опроверг заявления о якобы низкой боеспособности ополчения Донбасса. По его словам, при острой необходимости оборонные ведомства республик могут провести мобилизацию и создать группировку численностью до 100 тысяч человек и более.

«Если они это сделают, то тогда они сравняются с украинскими вооруженными силами и в этом случае решить задачу прорыва обороны Украине будет тяжело», — заявил он.

Ранее политолог Евгений Сатановский обвинил ВСУ в активной подготовке к наступлению в Донбассе. Сообщалось также, что украинские военные разместили РСЗО «Град» в районе населенного пункта Белогоровка у линии соприкосновения, передает RT.

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