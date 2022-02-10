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Повышение цен на нефть может принести в бюджет РФ дополнительные 65 млрд долларов

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 13:56
Экономика
Повышение цен на нефть может принести в бюджет РФ дополнительные 65 млрд долларов
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Если нефть будет стоить 90 долларов за баррель, это может принести в бюджет России дополнительный доход в размере 65 млрд долларов, подсчитали аналитики Bloomberg.

В случае подорожания черного золота до 100 долларов доход окажется еще выше — 80 млрд долларов. Сумма в рублевом выражении может быть больше ожидаемой, поскольку национальная валюта ослабела по отношению к доллару из-за ситуации с Украиной и угроз новых санкций против РФ.

Нефтегазовые доходы, заложенные в бюджет на 2022 год, рассчитывались из предполагаемой стоимости нефти — 62 доллара за баррель. Напряженность в Европе держит цены на высоком уровне и позволяет РФ получать дополнительную прибыль.

«Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное для Кремля время, обеспечивая больший буфер против кризиса в случае введения санкций», — считает экономист Скотт Джонсон.

Страны ОПЕК+ намерены в марте увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

Между тем президент РФ Владимир Путин назвал отказ от углеводородных источников энергии преждевременным. Нефть и газ будут активно использовать еще в течение нескольких десятилетий, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

 

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