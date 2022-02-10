Лавров сравнил диалог с главой МИД Британии по Украине с «разговором немого с глухим»

Москва, 10 февраля. Москва и Североатлантический альянс на данный момент не имеют точек соприкосновения о нерасширении НАТО. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Об этом Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Британии Элизабет Трасс.

«Но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика», — высказался глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что западные страны демонстрируют отсутствие каких-либо стремлений к улучшению диалога с Россией дипломатическими способами.