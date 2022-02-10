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Актер Никита Джигурда сообщил, что простил измены Анисиной у алтаря со стаканом водки

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Шоу-бизнес
Актер Никита Джигурда сообщил, что простил измены Анисиной у алтаря со стаканом водки
instagram.com  /  @marinanisina

Москва, 10 февраля. Актер Никита Джигурда признался, что тяжело переживал измены супруги Марины Анисиной.

Джигурда и Анисина дважды регистрировали свои отношения. Фигуристка подала на развод в 2016 году. Тогда она говорила, что шоумен не всегда адекватно себя ведет. Тогда эпатажный актер узнал, что супруга ему изменяла.

«Конечно, мне было тяжело это принять. У меня в доме есть специальный алтарь. Помню, как я стоял около него с портретом Анисиной и стаканом водки. Плакал и повторял, что прощаю ее. Я ее простил в тот момент, поскольку безумно любил. Уже потом выяснилось, что история про измены была ложью. Но самое главное, что я ее простил», — рассказал Джигурда в интервью для YouTube-канала Елены Ханги.

Актер и олимпийская чемпионка познакомились в 2008 году. Тогда они вместе участвовали в ледовом шоу, а после его окончания практические сразу поженились. В браке у пары родилось двое детей. 22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда зарегистрировали отношения во второй раз.

Ранее эпатажный актер встал на защиту бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой, которая недавно рассталась с новым возлюбленным Сергеем Кузнецовым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Никита Джигурда сообщил, что простил измены Анисиной у алтаря со стаканом водки
джигурда измена анисина
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