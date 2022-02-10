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Отец Жанны Фриске похвалил родных Анастасии Заворотнюк, оберегающих онкобольную актрису

Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске похвалил родных Анастасии Заворотнюк, оберегающих онкобольную актрису
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Москва, 10 февраля. Владимир Фриске, отец ныне покойной певицы Жанны Фриске, отреагировал на ситуацию с онкобольной актрисой Анастасией Заворотнюк. По словам мужчины, родственники звезды поступают правильно, никого к ней не подпуская.

Экс-солистка группы «Блестящие» скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, о котором впервые стало известно в январе 2014 года. Осенью 2013-го она перестала появляться на публике и обновлять свой аккаунт в Instagram.

Страдающая тем же недугом звезда «Моей прекрасной няни» прекратила участвовать в театральных постановках в октябре 2019 года. С тех пор родственники актрисы практически не делятся информацией о ее состоянии. Как отметил отец Фриске, они поступают правильно.

«У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье. Дай бог, чтобы она долго жила и все у нее получилось», — высказался Фриске в беседе с Teleprogramma.pro.

Впрочем, информация о состоянии актрисы порой все же просачивается на поверхность. Так, друг Анастасии Заворотнюк, режиссер Анатолий Демидов, 9 февраля рассказал, что знаменитость утратила возможность шевелить рукой из-за частичного паралича.

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актриса фриске заворотнюк
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