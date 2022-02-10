Отец Жанны Фриске похвалил родных Анастасии Заворотнюк, оберегающих онкобольную актрису

Москва, 10 февраля. Владимир Фриске, отец ныне покойной певицы Жанны Фриске, отреагировал на ситуацию с онкобольной актрисой Анастасией Заворотнюк. По словам мужчины, родственники звезды поступают правильно, никого к ней не подпуская.

Экс-солистка группы «Блестящие» скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, о котором впервые стало известно в январе 2014 года. Осенью 2013-го она перестала появляться на публике и обновлять свой аккаунт в Instagram.

Страдающая тем же недугом звезда «Моей прекрасной няни» прекратила участвовать в театральных постановках в октябре 2019 года. С тех пор родственники актрисы практически не делятся информацией о ее состоянии. Как отметил отец Фриске, они поступают правильно.

«У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье. Дай бог, чтобы она долго жила и все у нее получилось», — высказался Фриске в беседе с Teleprogramma.pro.

Впрочем, информация о состоянии актрисы порой все же просачивается на поверхность. Так, друг Анастасии Заворотнюк, режиссер Анатолий Демидов, 9 февраля рассказал, что знаменитость утратила возможность шевелить рукой из-за частичного паралича.