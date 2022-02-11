«ФАН повсюду»: что происходит между Аргентиной и Великобританией

Фолклендские острова, известные аргентинцам как Мальвинские, являются предметом почти 200-летних споров между Буэнос-Айресом и Лондоном. Неожиданное заявление об их суверенитете сделал в минувшие выходные председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с аргентинским президентом Альберто Фернандесом по случаю открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Лидер Китая сказал, что поддерживает притязания Аргентины на Фолклендские острова, которые отошли Великобритании в результате военных действий, произошедших в 1982 году.

Лондон не оставил это заявление без ответа и призвал Пекин уважать суверенитет островов, являющихся «частью британской семьи». О причинах Фолклендской войны, влиянии Великобритании, интересах Китая и аргентинском роке в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает спецкор международной редакции ФАН Анна Новикова.

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В выпуске:

Почему и Аргентине и Великобритании было выгодно развязать Фолклендскую войну?

Какие потери понесли обе стороны за непродолжительное время конфликта?

Чем обернулась Фолклендская война для лидеров обеих стран?

Какое культурное влияние Великобритания оказала на Аргентину?

Почему Аргентина неудобна США?

Республика на грани дефолта?

Почему Китай поддерживает Аргентину?

Если ли у Великобритании реальные рычаги давления на Аргентину?

Насколько актуален сейчас вопрос принадлежности Фолклендских островов для Аргентины?

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