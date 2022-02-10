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Политолог Перенджиев указал на отсутствие официального статуса у представителя ПНЕ Ливии в Москве

Весь мир
Политолог Перенджиев указал на отсутствие официального статуса у представителя ПНЕ Ливии в Москве
Фото из личного архива Александра Перенджиева

Представитель нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии в Москве больше не обладает каким-либо официальным статусом. Об этом ФАН заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

В четверг, 10 февраля, Палата представителей североафриканской страны проведет заседание, в ходе которого планируется избрать председателя нового кабмина. Переходное ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой утратило легитимность 24 декабря, в день несостоявшихся общенациональных выборов.

Тем не менее в Москве остается представитель ПНЕ Мохамед Абдалла Маграви. По словам Александра Перенджиева, ливийский дипломат в настоящее время не обладает каким-либо официальным статусом и может оставаться в России исключительно как частное лицо. Он отметил, что РФ руководствуется гуманными принципами, поэтому не обязательно вышлет его из страны.

«Мы руководствуемся гуманными принципами, чтобы не выгонять. Мало ли что может с ним случиться. Это вопрос его безопасности. А официальный статус дипломата никакой. Мы просто можем относиться к нему как к частному лицу», — заявил эксперт.

Перенджиев напомнил о распространенной практике, когда иностранные дипломаты, потерявшие статус, остаются в России. Иногда это связано с тем, что возвращаться на родину им опасно.

«Они остаются частными лицами, и, будучи невостребованными, едут, например, в деревню и занимаются там фермерством. Если они имеют какое-то престижное образование, могут даже где-то учительствовать, в школе, например, или работать врачом», — добавил он.

Ключевой фигурой дипломатии Ливии Александр Перенджиев назвал спикера Палаты представителей Агилу Салеха.

«Он пользуется в стране самой высокой степенью легитимности. Это персона, обладающая наибольшей поддержкой со стороны ливийского общества», — подчеркнул он.

Мохамед Абдалла Маграви, по словам эксперта, может попробовать себя в роли общественного деятеля. Перенджиев также выразил сомнение, что МИД России когда-либо примет его ввиду утраченного официального статуса.

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ливия перенджиев
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