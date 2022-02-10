Налог на пар: почему вейпы и жидкости к ним ждет серьезное подорожание

Одноразовые электронные сигареты, вейпы и жидкости для них попали в поле зрения законотворцев. Так, в Госдуме собираются рассмотреть проект о введении акцизных сборов на эту продукцию. Предполагается, что мера увеличит ежегодный доход федерального бюджета на 1 млрд рублей. Однако контроль и регулирование этого рынка существенно отразится как на цене устройств, так и на смесях. Об этом в беседе с ФАН рассказал руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Рынок одноразовых электронных сигарет и вейпов активно рос на фоне того, что ограничения по их продаже были минимальными, считает аналитик. По его словам, нечто похожее уже происходило ранее на табачном рынке. Тогда в продажу стиков для систем нагревания табака включились даже крупные табачные компании. Они увидели в производстве стиков возможность увеличения прибыли, учитывая, что в сегменте сигарет из-за наличия сборов и акцизов это было делать все сложнее и сложнее. Но введение подобных ограничений и на торговлю этой продукцией было лишь вопросом времени. С вейпами ситуация схожая.

Аналитик признает: оценить рынок одноразовых электронных сигарет и вейпов достаточно сложно, поскольку сейчас эта продукция никакому учету не подлежит.

«Производители табака в свое время оценивали рынок стиков для систем нагревания табака типа IQOS около 10–15% от общего объема сигарет. Но рынок вейпов оценить сложно. Ведь долгое время он вообще не регулировался. Как это часто бывает, регулятор не поспевает за развитием рынка. Лишь спустя время начали вводить ограничения на продажу одноразовых электронных сигарет по возрасту. Также сейчас, я знаю, есть какие-то запреты на продажу вейпов через интернет и вендинговые аппараты. Но они, опять же, опираются на возрастные ограничения, ведь при покупке через автомат никак нельзя верифицировать покупателя», — рассказал Федяков.

Как объяснил Федяков, по сути, отсутствие контроля дало толчок для развития продажи вейпов и смесей к ним. Сейчас большая часть одноразовых электронных сигарет и жидкостей импортируются в основном из Китая. Хотя есть примеры импорта и из США, и из Евросоюза — это лишь вопрос цены.

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«Изначально у меня не было сомнений, что рано или поздно более жесткие ограничения коснутся этого рынка. И его сегодняшнее свободное плавание — это лишь вопрос времени», — сказал он.

Насколько подорожают вейпы и жидкости, если законопроект все же примут, точно сказать сложно, признает аналитик. Поскольку на окончательную стоимость повлияют два фактора — это сам акциз и таможенные пошлины.

«На этом рынке присутствует серый и черный импорт, который вообще никак не контролируется. По уму, нужен полноценный таможенный контроль, который повлечет за собой уплату пошлин. Только на этом этапе стоимость может возрасти минимум на 20–30%. А второй этап — это акцизы, которые собираются принять. Но акцизы могут быть разными. Сейчас, например, акциз на пачку сигарет составляет, вроде, около 50 рублей. Но тут дело даже не в акцизах, а насколько плотно государство сможет взять под контроль этот рынок. Ведь даже на жестко зарегулированном нынешнем рынке табака доля контрафакта оценивается в 15%», — объяснил Федяков.

Однако, по его словам, здесь есть опасность «перекрутить гайки», ведь в этом случае эффект может быть обратный — вместо легализации бизнес уйдет в тень. Поэтому необходим сбалансированный подход, заключил Федяков.

Что касается сигарет, то с 1 февраля в силу вступили изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконное перемещение немаркированных табачных изделий. Юрист Юрий Дахов предупредил, что нарушение наказывается штрафом в размере от 15 до 25 тысяч рублей «с конфискацией продукции».