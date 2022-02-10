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Новинки отечественного авиастроения представили на форуме NAIS в Москве

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IX Национальная выставка-форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022 стартовала на площадке столичного «Крокус Экспо». Мероприятие объединило более 4000 участников из России и зарубежья.

Форум символично прошел в День гражданской авиации и стал праздником для всех профессионалов, кто трудится в этой сфере: представителей авиакомпаний и аэропортов, разработчиков и поставщиков летательного оборудования, технологий и авиауслуг.

«Авиация — это всегда романтика, авиация — это небо. Как пассажир, как человек, который летает не за штурвалом, а в кресле, это всегда новые впечатления, всегда ожидание нового. Пусть гражданская авиация будет такой, как есть, развивающийся, уверенной и привлекательной», — отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В первый день состоялась церемония награждения национальной премии «Воздушные ворота России» и отраслевой премии SkywayServiceAward, на которой назвали лучшие аэропорты и авиакомпании в 2021 году. Форум NAIS – это возможность для специалистов сверить часы и подвести итоги.

«Очень важно нам встретиться, поговорить с пилотами, бортпроводниками, спасателями, врачами, сертификаторами и учеными, поговорить с вами о том, как нам заново восстановить ту великую гордость, которая всегда окрыляла страну – советскую и российскую авиацию», — заявил на открытии церемонии заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бачаров.

Более 140 компаний-участниц из 16 стран представили на стендах выставки свои разработки, порадовали представителей авиатранспортного сообщества разнообразием новинок. Среди экспонатов — макет самолета МС-21-300 с российским двигателем ПД-14, санитарный вертолет «Ансан», а также легкий многофункциональный самолет «Байкал», созданный на замену легендарному Ан-2 «Кукурузник». 30 января воздушное судно совершило свой первый полет, успешно выполнив тестовое задание.

«Основная задача — это качественная и количественная оценка самолета с точки зрения возможности выполнения его полетов, то есть оценка взлетно-посадочных характеристик, оценка устойчивости и управляемости, скороподъемности, удобства пилотирования, удобство взлета и посадки, работа основных элементов самолета», — рассказал главный конструктор самолета ЛМС-901 «Байкал» Вадим Демин.

IX Национальная выставка-форум NAIS проходит с 9 по 10 февраля при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ассоциации транспортной безопасности и Главгосэкспертизы России.

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