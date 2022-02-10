Мишустин: необходимо ускорить рассмотрение проекта об индексации пенсий военных

Москва, 10 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил законопроект об индексации пенсий военнослужащих и лиц, к ним приравненных. Он обратился к Государственной думе с просьбой ускорить принятие данного закона.

По словам главы правительства, индексация выплат указанных категорий граждан составит 8,6%. Отсчитываться увеличение пенсии будет с 1 января 2022 года.

«По поручению президента подготовлен законопроект об индексации им пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, пожарные. Надбавка будет начислена с 1 января текущего года, так же, как это уже было сделано для остальных пенсионеров», — заявил Мишустин на заседании кабмина в режиме видеоконференции.

С 1 февраля 2022 года будут также дополнительно проиндексированы пенсии и социальные пособия россиян. Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 8,6%. Соответствующий закон, исполняя поручение президента России Владимира Путина, ранее приняла Государственная дума.