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«Хватит спекулировать»: Геннадий Онищенко отреагировал на разноречивую информацию о Жириновском
Общество
«Хватит спекулировать»: Геннадий Онищенко отреагировал на разноречивую информацию о Жириновском
Пресс-служба ЛДПР  / 

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко отреагировал на противоречивую информацию о состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который, по данным СМИ, госпитализирован с COVID-19 в одну из столичных клиник. По поводу здоровья 75-летнего Жириновского поступает разноречивая информация. Так, ТАСС со ссылкой на источник в «политических кругах» сообщает, что председатель ЛДПР находится в тяжелом состоянии. Есть информация, что за последние сутки ситуация не улучшилась. В частности, издание Znak.com сообщает, что лидера ЛДПР отключили от назальной канюли, подающей кислород, и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Состояние пока не улучшается, вчера мог дышать, сегодня [сам] не может», — рассказал источник издания.

«Коммерсант» пишет, что что COVID-19 был выявлен у Жириновского еще две недели назад, но эту информацию в ЛДПР скрывали по политическим причинам. Издание уточняет, что Жириновский действительно находится в палате ЦКБ с аппаратом ИВЛ, но при этом продолжает работать и активно общаться с помощниками.

«Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», — сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Однако в самой партии даже высокопоставленные ее члены отказываются комментировать СМИ состояние своего лидера. Информация, которую активно цитируют многие издания, что Жириновский был привит от коронавируса восемь раз, официального подтверждения не имеет.

«Хватит спекулировать»: Геннадий Онищенко отреагировал на разноречивую информацию о Жириновском
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Геннадий Онищенко в беседе с ФАН отметил, что выбрал для себя позицию не пускаться в какие-либо рассуждения на эту тему, не имея доставочной информации о состоянии лидера ЛДПР.

«Знаете, я избрал для себя такую позицию: когда меня просят все это комментировать, я сразу говорю, что не стоит спекулировать на этой истории. А то уже кто попало дает какие-то клинические рекомендации! Могу только сказать, что желаю Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления, ведь он своими незаурядными поступками и заявлениями постоянно взбадривает наш политический пейзаж. Так что пусть скорее поправляется, и хватит спекулировать на всей этой истории!» — подчеркнул Геннадий Онищенко.

При этом собеседник ФАН напомнил, что нужно не только вакцинироваться от COVID-19, но и ревакцинироваться в рекомендованные Минздравом сроки.

Владимир Жириновский — создатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР), депутат всех созывов Госдумы, много лет возглавлял фракцию этой партии в парламенте. Жириновский шесть раз участвовал в президентских выборах, трижды доходя до третьего места. Партия Жириновского также неизменно набирала на парламентских выборах значительное количество голосов.

«Хватит спекулировать»: Геннадий Онищенко отреагировал на разноречивую информацию о Жириновском
Федеральное агентство новостей /

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онищенко жириновский лдпр covid-19
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