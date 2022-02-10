Политолог Сосновский: канцлер ФРГ в Москве выведет Украину из уравнения

Москва, 10 февраля. Украинская власть зря рассчитывает на какую-либо помощь Германии или Франции в переговорах с Россией.

Недавний визит Эммануэля Макрона в Москву практически не имел никакого отношения к Украине. Киев используют лишь как разменную монету в переговорах куда более высокого порядка. Франция и Германия уже пришли к некоему консенсусу, согласившись выстраивать новый контур безопасности в Европе вместе с Россией. Поддержка Москвы им, в частности, нужна, чтобы избавиться от навязчивого влияния США. Именно этот вопрос — нового ситуативного союза против Вашингтона, и был главной темой встречи лидеров Франции и России. Об этом же очень скоро будет говорить и Олаф Шольц, который отправится в Москву сразу же после визита в Вашингтон. При этом канцлер Германии может и вовсе убрать Украину с повестки дня, официально утвердив истинную цель предстоящей встречи.

Таким мнением с гостями студии Владимира Соловьева поделился немецкий политолог, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский, подчеркнув, что Украина медленно, но уверенно выпадает из международной повестки, превращаясь в нелепую помеху для крупных игроков. Макрон по-своему начал процесс вывода Украины за скобки большого геополитического уравнения, а Шольц его завершит.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«О Макроне и Шольце. Я вообще думаю, что Макрон, это не об Украине. Не было у Макрона цели разговаривать с Путиным и решать какие-то вопросы по Украине. Это совершенно точно. Есть достаточно понятная, согласованная позиция Франции и Германии не по Украине. Париж с Берлином понимают ситуацию времени. США не просто разваливаются, они теряют бразды управления Европой. Макрона зря критикуют за якобы внезапную поездку в Москву. Она не была внезапна. Как минимум он согласовал это с Шольцем. Все очень просто. Франция и Германия хотят обозначить России свою позицию в том, чтобы вопросы по Европе решались не в США. Я рассматриваю визит Макрона в Москву как положительный. Визит Шольца будет еще важнее, так как у него будет возможность всю эту ситуацию закрепить и вывести наконец Украину за скобки общего уравнения», — расшифровал геополитические игры лидеров ЕС политолог.

Сосновский повторил, что украинская власть зря рассчитывает на то, что Шольц с Макроном будут решать проблемы Киева. Скорее наоборот — они просто уберут этот вопрос с повестки, «отыграв» Украину даже в качестве разменной карты. В итоге Украина превратится в аутсайдера, до которого никому не будет дело, как только США свернут свое присутствие в Европе. А случится это уже скоро.

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