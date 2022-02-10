Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой

Москва, 10 февраля. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал скандал, связанный с сомнительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Песков заявил, что в этом вопросе российская сторона ориентируется на заявления МОК. Он также пожелал золотых медалей всем спортсменам из сборной России на ОИ-2022.

«Начали вопить направо и налево, мы не будем присоединяться к стройному ряду кричальщиков», — заявил Песков.

Ранее СМИ писали что награждение сборной России по фигурному катанию после победы в командном турнире было перенесено из-за возможного сомнительно допинг-теста у россиянки Камилы Валиевой.