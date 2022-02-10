Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 13:46
13:46
Шоу-бизнес
Актер Никита Джигурда сообщил, что простил измены Анисиной у алтаря со стаканом водки
13:45
Общество
Синоптик Позднякова пообещала москвичам весеннюю погоду в феврале
13:43
Общество
Столичный генетический код: мужчины Петербурга вошли в рейтинг самых желанных женихов России
13:43
Весь мир
Политолог Перенджиев указал на отсутствие официального статуса у представителя ПНЕ Ливии в Москве
13:42
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске похвалил родных Анастасии Заворотнюк, оберегающих онкобольную актрису
13:42
Армия
Столтенберг заявил о планах НАТО перебросить боевые группы в Румынию к Черному морю
13:39
Экономика
Рост ипотечных ставок спровоцировал повышение стоимости аренды в России
13:38
Политика
Лавров допустил эвакуацию неосновного состава диппредставительств России с Украины
13:37
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен вышла на связь спустя полтора года после исчезновения
13:36
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале партнерства с «МК в Волгограде»
Все новости

Генсек НАТО Столтенберг предложил Лаврову продолжить диалог Москвы и Альянса

Политика
Генсек НАТО Столтенберг предложил Лаврову продолжить диалог Москвы и Альянса
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Брюссель, 10 февраля. Диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом должен быть продолжен. Соответствующим мнением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсекретаря Альянса, он направил главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову письмо. В нем Столтенберг предложил министру продолжить серию встреч в рамках Совета Россия — НАТО, подчеркнул норвежский политик.

Известно, что Москва должна добиваться от США и Североатлантического альянса исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что ответ Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности не содержит «больших уступок». Об этом писало агентство DPA.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Генсек НАТО Столтенберг предложил Лаврову продолжить диалог Москвы и Альянса
нато лавров столтенберг
Комментировать