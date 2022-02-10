Генсек НАТО Столтенберг предложил Лаврову продолжить диалог Москвы и Альянса

Брюссель, 10 февраля. Диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом должен быть продолжен. Соответствующим мнением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсекретаря Альянса, он направил главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову письмо. В нем Столтенберг предложил министру продолжить серию встреч в рамках Совета Россия — НАТО, подчеркнул норвежский политик.

Известно, что Москва должна добиваться от США и Североатлантического альянса исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что ответ Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности не содержит «больших уступок». Об этом писало агентство DPA.