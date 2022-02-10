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В Кремле впервые высказались о госпитализации Жириновского

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 13:24
Политика
В Кремле впервые высказались о госпитализации Жириновского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 февраля. Президент России Владимир Путин проинформирован о болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства желает политику как можно скорее вылечиться и поправиться.

«Путин в курсе госпитализации Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления», — сказал пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР госпитализирован с коронавирусом. В партии заявили, что его состояние нормальное, он работает из больницы и раздает поручения. Как сообщил депутат Госдумы Николай Харитонов, Жириновский действительно сделал прививку от коронавируса восемь раз. При этом вирусологи говорят, что это много.

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Жириновский песков коронавирус
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