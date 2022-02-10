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Не ведите себя, как стервятники: политолог о заявлении Путина о гарантиях безопасности от НАТО и США
Политика
Не ведите себя, как стервятники: политолог о заявлении Путина о гарантиях безопасности от НАТО и США
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / wikipedia.org / Antje Wildgrube / CC BY 3.0 de

Запад не должен вести себя, как стервятник — в этом основной месседж российских властей. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве необходимо добиваться получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности РФ. Кроме того, он назвал все более турбулентной и напряженной обстановку в мире и отметил актуальность работы по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка».

«Очевидно, что президент имел ввиду рост товарооборота России с Индией, с Китаем, а также частичный переход торговли на национальные валюты, — заметил Брутер. — Кроме того, его слова означают то, что вся добавленная стоимость наших товаров на мировых рынках не должна сосредотачиваться в Лондонграде, а справедливо реинвестироваться в российскую экономику, откуда она изначально выкачивается».

«Не ведите себя, как стервятники»: что Путину нужно от стран Запада
Федеральное агентство новостей /

Политолог заметил, что слова Путина также несут в себе посыл к Западу «не вести себя, как стервятник».

«Там должны понимать, что интересы есть у разных стран — в том числе и у африканских, — подчеркнул эксперт. — А то европейские и американские государства готовы за своей выгодой отправиться хоть на край света — но не готовы делиться ею с теми, за счет кого они ее получают. Это Путин и имел ввиду: мир должен стать справедливее хотя бы в этой части».

Ранее в Совфеде дали оценку заявлениям Финляндии о возможности вступления в НАТО.

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