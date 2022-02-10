Дешевая нефть, оружие, Иран: президент США и король Саудовской Аравии провели переговоры

Вашингтон, 10 февраля. Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудили события на Ближнем Востоке и поставки энергоносителей на мировой рынок в условиях роста цен на углеводороды. Телефонный разговор состоялся по американской инициативе.

«Два лидера обязались обеспечить стабильность глобальных поставок энергоресурсов», — говорится в официальном заявлении Белого дома.

В начале февраля страны ОПЕК+ договорились придерживаться умеренного повышения добычи нефти, в то время как крупнейшие мировые потребители (такие, как США) пытаются сподвигнуть их к резкому увеличению добычи для снижения стоимости барреля на мировом рынке.

«Президент отметил, что это особенно важно сейчас, в период геополитической нестабильности и восстановления мировой экономики», — сказал источник на условиях анонимности.

Biden, Saudi King Discussed OPEC+, Oil Stability and Yemen - Bloomberg https://t.co/SThTdQkgQp — Anna Jacobs (@AnnaLeaJacobs) February 10, 2022

По мнению ряда аналитиков, мировые цены на нефть, которые уже выросли примерно на 20% в текущем году, вероятно, превысят отметку в 100 долларов за баррель. Это связано с тем, что новый штамм коронавируса «Омикрон» ударил по мировому спросу на энергоносители гораздо слабее, чем ожидалось.

Высокие цены на нефть играют против администрации Байдена, что особо ощутимо в преддверии промежуточных выборов в Конгрессе, намеченных на эту осень. Рейтинг народного одобрения действующей администрации Белого дома упал ниже 50% в августе 2021 года, и с тех пор продолжает снижаться. Таким образом, демократы имеют существенные шансы потерять большинство в Палате представителей и в Сенате.

Неспокойный юг

В этом же разговоре Байден пообещал Аль Сауду продолжить военную поддержку королевства в защите от ракетных обстрелов со стороны йеменских хуситов.

«Президент подчеркнул приверженность США поддержке Саудовской Аравии в защите своего народа и территории от этих нападений и полную поддержку усилий ООН по прекращению войны в Йемене», — говорится в заявлении Белого дома.

В Йемене с 2014 года продолжается гражданская война — с тех пор, как в северо-западной части страны шиитское движение «Ансар Аллах» (прозвавших себя хуситами — в честь основателя организации Аль-Хуси) открыто выступило против суннитских властей. В качестве предпосылок к восстанию рассматриваются религиозные притеснения, недопущение шиитов во власть, несправедливое распределение доходов от продажи нефти.

После захвата повстанцами столицы Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади сложил полномочия и бежал в южный портовый город Аден. Там он опроверг собственную отставку и пригласил арабские страны вступить в конфликт.

26 марта 2015 года девять участников новообразованной коалиции приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас принимают Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), поддерживающие правительственные силы. В отношении подконтрольных «Ансар Аллах» территорий введена полная блокада, что привело к острому гуманитарному кризису, выражающемуся в недоступности питания, воды и медицины для миллионов человек.

Гражданская война в Йемене является опосредованным конфликтом между арабскими странами Персидского залива и Ираном, активно снабжающим повстанцев оружием. В частности, хуситы активно используют иранские ракеты и дроны для проведения регулярных атак на территории Саудовской Аравии и ОАЭ. В частности, 17 января был нанесен демонстративный удар по нефтехранилищам и терминалу аэропорта в Абу-Даби, что вызвало пожары и привело к гибели трех человек при шести пострадавших.

Саудовский король поблагодарил Байдена за «поддержку королевства и удовлетворение его потребностей в обороне». В феврале 2021 года США приняли решение отказаться от продажи Эр-Рияду наступательных вооружений, и с тех пор контракты ограничиваются технической поддержкой и противовоздушными средствами. Например, в настоящий момент действуют договоры о продаже королевству ракет класса «воздух-воздух» стоимостью 650 млн долларов, а также контракт на обслуживание вертолетного парка (на 500 млн долларов).

Ядерная сделка

Аль Сауд поднял тему продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), при заключении которого Иран откажется от разработок ядерного оружия в обмен снятия с него международных экономических санкций.

«Его Величество сослался на поддержку королевством усилий Соединенных Штатов по предотвращению получения Ираном ядерного оружия и подчеркнул необходимость совместной работы по противодействию дестабилизирующей деятельности иранских марионеток в регионе», — говорится в сообщении государственного информагентства.

В Вашингтоне же эту часть диалога представили как «информирование» короля о «международных переговорах по восстановлению ограничений на ядерную программу Ирана».

Федеральное агентство новостей /

Данная тема актуальна для Эр-Рияда, так как Тегеран традиционно рассматривается им как опасный региональный соперник. Появление ядерного оружия в Иране существенно усилило бы его позиции, и возникший дисбаланс, по всей видимости, компенсировался бы развитием собственных ядерных программ Саудовской Аравией и Турцией.

Непростые отношения

США и Саудовская Аравия интересны друг другу как потребитель и поставщик нефти соответственно, при этом в политической плоскости у двух государств имеются существенные разногласия.

Резкое ухудшение отношений последовало в 2018 году после того, как бывший в то время президентом США Дональд Трамп потребовал у Эр-Рияда платить «за защиту», иначе правящий режим якобы потеряет власть в течение двух недель. Монарх отверг это требование, так как в силу специфики социально-политической саудовской модели принятие сформулированных в такой форме требований было бы недопустимым проявлением слабости и позором для целой страны. За это король гарантированно поплатился бы властью.

"We're going to protect you...you've got to pay"



Trump said he told Saudi King Salman that he has to start paying for America's 'protection' pic.twitter.com/TIQtBgBgMd — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 10, 2018

В том же году последовал резонансный скандал по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Будучи авторитетным политическим комментатором, последний работал главным редактором саудовского издания Al-Watan. В 2017 году он уехал в США и принялся критиковать политику Эр-Рияда, став колумнистом The Washington Post.

2 октября 2018 года Хашогги направился в саудовское консульство в Стамбуле, где собирался получить документы о разводе с саудовской женой для последующего заключения брака с гражданкой Турции. Однако из здания Хашогги так и не вышел.

Вскоре началось турецкое расследование, показавшее, что журналист был убит. По заявлениям правоохранителей Турции, Хашогги был обездвижен и получил смертельную дозу наркотика, после чего его тело подверглось расчленению и растворению в кислоте. При этом саудовские «специалисты», которые первыми получили доступ к месту преступления, были уличены в сокрытии следов убийства.

США приступили к собственному расследованию. Уже 16 ноября 2018 года в ЦРУ сообщили, что инициатором и организатором убийства Хашогги является наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд. Однако Трамп отказался публиковать результаты следствия. Рассекречены же они были только 25 февраля 2021 года.

На основании итогов расследования Госдепартамент принял визовые ограничения под названием «запрет Хашогги». В соответствии с ними въезд на территорию США был закрыт для 76 граждан Саудовской Аравии, но не против самого Мухаммада бин Салмана.

Mike Pompeo, Jared Kushner, Nikki Haley, the Saudi Crown Prince and Donald Trump set Jamal Khashoggi up to be bonesawed for an arms deal in Donald Trump favor.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/hxsumu0cX0 — Katiejohn (@45rapeKatiejohn) February 8, 2022

Этот случай породил дискуссию касательно соблюдения прав человека в Саудовской Аравии. Особенно остро этот вопрос воспринимает Демократическая партия США, в настоящий момент контролирующая Конгресс и членом которой является Байден.

Фактически государства имеют осторожно-пренебрежительные взаимоотношения. Об этом дополнительно свидетельствует тот факт, что подобные вопросы обсуждались по телефону, а не вживую.