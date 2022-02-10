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В России расширят программу бесплатного переобучения на граждан до 35 лет

Общество
В России расширят программу бесплатного переобучения на граждан до 35 лет
pixabay.com  /  ElasticComputeFarm

Москва, 10 февраля. Программа бесплатного переобучения в России будет расширена и распространена на молодежь до 35 лет.

Для этих целей из бюджета планируется выделить около 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал в беседе с журналистами премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Всего в текущем году в программе обучения и переобучения смогут принять участие почти 150 тыс. наших граждан. На такие цели в бюджете предусмотрено свыше 8,5 млрд рублей», — отметил он.

Михаил Мишустин ранее также анонсировал переход документооборота сферы здравоохранения в электронный вид. По его словам, сейчас важно обеспечить гражданам удобство получения медицинских услуг.

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