Российская Федерация может предпринять всего одно действие, чтобы заставить Соединенные Штаты пожалеть о поддержке Украины. Об этом заявил советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Американцам выгодна ситуация, сложившаяся сегодня на Украине, поскольку от нее Вашингтон получает максимальную выгоду, считает режиссер. По его словам, это позволяет Белому дому не только держать постоянный очаг нестабильности рядом с Россией, но и развивать свой военно-промышленный комплекс.

«США выгодно то, что сегодня происходит с Украиной. Они не хотят войны — однозначно, поскольку в таком случае они потеряют Украину. Кроме того, американцы не дадут Киеву спровоцировать конфликт в Донбассе. Но им очень важно иметь бесконечный ресурс нестабильности рядом с Россией. Зачем все это им нужно? Все предельно понятно: гигантской военно-промышленной машине и десяткам тысяч людей, которые работают в этой сфере и получают большие деньги, нужен враг. Они не могут существовать без врага. Они пробовали жить без Советского Союза, но ничего не получилось», — заявил Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Также режиссер считает, что всего один решительный шаг России заставит США пожалеть о поддержке Украины. По мнению Карена Шахназарова, если Москва введет против Киева санкции, это приведет к тому, что Вашингтону придется тратить большие средства на поддержку Украины, чего Белый дом совсем не хочет.

«Если Россия введет элементарные санкции против Киева, то американцам просто придется кормить всю Украину. Им реально придется тратить деньги, а не так, как сейчас. Они же сегодня практически ничего не дают Украине. Какие-то противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» поставили, еще три танка и каски. Это все копейки по сравнению с теми миллиардами, которые они тратят на собственную оборону. Если ввести санкции, это заставит американцев думать, — резюмировал Карен Шахназаров.

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