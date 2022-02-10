Дима Билан опроверг слухи, что он на ИВЛ из-за COVID-19

Москва, 10 февраля. Российский певец Дима Билан прокомментировал сообщения о своей госпитализации с коронавирусом.

Исполнитель вышел в прямой эфир на своей странице в соцсети Instagram. Он заявил, что запустил трансляцию для опровержения слухов о том, что он подключен к ИВЛ из-за COVID-19. По словам певца, он перенес болезнь в легкой форме в начале месяца.

«Я его прожил достаточно тихо. В начале этого месяца. Я сдал два теста, все было отрицательно. Потом я сдал еще раз, и он уже подтвердился. У меня все прошло», — рассказал Билан.

Певец отметил, что сегодня поехал специально сдавать еще один дополнительный тест на коронавирус, чтобы убедиться, что вирус полностью покинул его организм.

Концертный директор певца Димы Билана Дмитрий Бушуев также рассказал, что исполнитель находится дома и очень хорошо себя чувствует. Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали в состоянии средней тяжести. Артисту была сделана компьютерная томография, но поражения легких она не показала.