Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил наличие триметазидина в крови Валиевой

Москва, 10 февраля. Спортивный врач терапевт Андрей Звонков рассказал, что найденный в крови олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой препарат не является допингом.

Звонков объяснил, что обнаруженный у спортсменки триметазидин является кардиологическим препаратом. Его назначают пациентам с сердечными проблемами.

«Если этот препарат ей назначил врач, он должен был обязательно оформить ей справку, что она его получает по показаниям в связи с заболеванием. Если он туда не входит, то какие претензии могут быть? Если она приняла его самостоятельно, никого не предупредив, надо дать щелбан по голове. А если доктор назначил, почему не оформил?» — заявил врач-терапевт в беседе с корреспондентом телеканала «360».