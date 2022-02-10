Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил наличие триметазидина в крови Валиевой

Москва, 10 февраля. Спортивный врач терапевт Андрей Звонков рассказал, что найденный в крови олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой препарат не является допингом.
Звонков объяснил, что обнаруженный у спортсменки триметазидин является кардиологическим препаратом. Его назначают пациентам с сердечными проблемами.
«Если этот препарат ей назначил врач, он должен был обязательно оформить ей справку, что она его получает по показаниям в связи с заболеванием. Если он туда не входит, то какие претензии могут быть? Если она приняла его самостоятельно, никого не предупредив, надо дать щелбан по голове. А если доктор назначил, почему не оформил?» — заявил врач-терапевт в беседе с корреспондентом телеканала «360».
Ранее международное агентство допинг-тестирования ITA сообщило, что иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки использовал запрещенное вещество на Олимпийских играх — 2022. В крови спортсмена обнаружили метаболиты дегидрометил-тестостерона.