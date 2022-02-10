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Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил наличие триметазидина в крови Валиевой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 13:12
Олимпийские игры 2022
Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил наличие триметазидина в крови Валиевой
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 10 февраля. Спортивный врач терапевт Андрей Звонков рассказал, что найденный в крови олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой препарат не является допингом.

Звонков объяснил, что обнаруженный у спортсменки триметазидин является кардиологическим препаратом. Его назначают пациентам с сердечными проблемами.

«Если этот препарат ей назначил врач, он должен был обязательно оформить ей справку, что она его получает по показаниям в связи с заболеванием. Если он туда не входит, то какие претензии могут быть? Если она приняла его самостоятельно, никого не предупредив, надо дать щелбан по голове. А если доктор назначил, почему не оформил?» — заявил врач-терапевт в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Ранее международное агентство допинг-тестирования ITA сообщило, что иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки использовал запрещенное вещество на Олимпийских играх — 2022. В крови спортсмена обнаружили метаболиты дегидрометил-тестостерона.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил наличие триметазидина в крови Валиевой
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