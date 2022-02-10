Global Times: китайская экономика столкнулась с дефицитом редкоземельных ресурсов

Пекин, 10 февраля. Производство электромобилей спровоцировало повышение спроса на редкоземельные элементы. Цены на них выросли в Китае на 14%, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Продажи электромобилей увеличились на 181%, согласно официальным данным. Для обеспечения производителей была создана «Китайская корпорация редкоземельных элементов», однако новая структура не сумела обеспечить нужный объем поставок.

«Объем добычи вернулся к уровню, который существовал до праздников. Спрос производителей промышленных двигателей и машин на альтернативных источниках энергии постоянно растет», — сказано в публикации.

Китайское правительство рассчитывает на снижение стоимости сырья в 2022 году. Согласно прогнозу, это должно произойти из-за ужесточения денежно-кредитной политики в большинстве стран мира.