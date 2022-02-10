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Миротворцев ООН заподозрили в сотрудничестве с похитившими мирных жителей боевиками

Весь мир
Миротворцев ООН заподозрили в сотрудничестве с похитившими мирных жителей боевиками
wikipedia.org  /  Public Domain

Банги, 10 февраля. Жители Центральноафриканской Республики считают, что сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) помогают боевикам совершать спорадические нападения в удаленных провинциях страны. Об этом сообщает La Fraternite.

«После того как национальная армия (FACA) разгромила «Союз за мир в ЦАР» (UPC), оставшиеся боевики действуют как бандиты и нападают из кустов. Такая манера заставила жителей страны задуматься, что этих мучителей поддерживает МИНУСКА, которая хочет сохранить кризис и оправдать свое присутствие в республике.

Одним из доказательств стал недавний инцидент в районе Уадда. Боевики разграбили несколько машин, после чего похитили фермера и его сына, потребовав за них выкуп. На следующий день в деревню прибыли миротворцы ООН. Однако вместо спасения заложников они начали торговать с радикалами», — написано в материале.

Местные жители сообщили, что видели, как «голубые каски» заправляли транспорт бандитов. Сотрудники МИНУСКА не арестовали преступников, хотя знали о похищении.

Ранее участники круглого стола, прошедшего в конференц-зале стадиона Боганды, заявили, что миротворцы ООН препятствуют полному разгрому разрозненных бандгрупп.

 

 

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