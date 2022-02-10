Nokian Tyres: дальнейшее подорожание сырья приведет к росту цен на шины в 2022 году

Москва, 10 февраля. Подорожание сырья и материалов, используемых в производстве покрышек, будет продолжаться и в 2022 году. Такой прогноз дал генеральный директор «Nokian Tyres Россия» Андрей Пантюхов.

По его словам, рост цен может составить до 20%. Особенно ярко тенденция проявится в первые шесть месяцев текущего года.

«Сырье сильно дорожало в 2021 году и в 2022 году. (Этот рост. — прим. ФАН) продолжается. По нашим данным, в среднем за 2021 год увеличение стоимости сырья и материалов для нашей компании составило около 15% к предыдущему году. При этом в основном этот прирост пришелся на второе полугодие и особенно сильным был в конце года. Если мы возьмем стоимость сырья в пересчете на одну шину или на один килограмм продукции, сейчас по сравнению с тем, что было год раньше, разница составляет целых 30%», — цитирует Пантюхова «Деловой Петербург».

Поскольку это основной элемент, влияющий на стоимость шин, тренд на подорожание, который появился на рынке в 2021 году, будет актуален и для текущего года, добавил он.

Эксперты ранее дали рекомендации по выгодной покупке резины для автомобилей. Наиболее бюджетным вариантом остается выбор подержанных зимних шин, однако нельзя забывать, что реальный срок службы большинства моделей составляет от семи до десяти лет.