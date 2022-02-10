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Руководство ВС Мали призвало сограждан сотрудничать с армией через горячую линию

Весь мир
Руководство ВС Мали призвало сограждан сотрудничать с армией через горячую линию
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 10 февраля. Генеральный штаб национальной армии призвал соотечественников к активному сотрудничеству через колл-центр.

Граждан попросили сообщать на горячую линию любую информацию о террористических группировках и их местонахождении. Также руководство правительственных войск (FAMa) рекомендовало жителям избегать контакта с радикальными бандформированиями, не пускать их в населенные пункты и держаться от них подальше по соображениям безопасности.

«FAMa призывает малийцев активно сотрудничать с армией через колл-центр. Пожалуйста, оказывайте содействие войскам, чтобы помочь им в выполнении сложной задачи по защите мирных граждан!» — пишет новостной портал Mopti Infos.

Ранее ФАН сообщал, что Генштаб ВС Мали зафиксировал несколько сотен обращений жителей на горячую линию. Люди сообщают о многочисленных преступлениях радикальных исламистов и рассказывают, где находятся их укрепления.

Африканские СМИ считают, что открытие колл-центра свидетельствует об увеличении боевого потенциала национальной армии. Корреспонденты уверены, развитие комплексного сотрудничества между Бамако и Москвой внесло большой вклад в усиление войск.

Смена политического вектора Мали с западного на восточное направление вызвало раздражение европейских чиновников, а появившиеся в соцсетях слухи о прибытии в африканское государство группы из четырех отечественных инструкторов, которых ангажированные издания причисляют к «ЧВК Вагнера», и вовсе заставило их запаниковать.

 

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африка мали
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