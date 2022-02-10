Руководство ВС Мали призвало сограждан сотрудничать с армией через горячую линию

Бамако, 10 февраля. Генеральный штаб национальной армии призвал соотечественников к активному сотрудничеству через колл-центр.

‼️ Les FAMa, à travers leur Centre d'appels officiel, nous appellent à coopérer activement avec l'armée. La population est priée de signaler l'emplacement des groupes armés, de ne pas les laisser entrer dans les villages et de rester à l'écart des bandits.#Mali pic.twitter.com/GoFIJk6EPr — Dia Diarra (@DiaDiarra6) February 9, 2022

Граждан попросили сообщать на горячую линию любую информацию о террористических группировках и их местонахождении. Также руководство правительственных войск (FAMa) рекомендовало жителям избегать контакта с радикальными бандформированиями, не пускать их в населенные пункты и держаться от них подальше по соображениям безопасности.

«FAMa призывает малийцев активно сотрудничать с армией через колл-центр. Пожалуйста, оказывайте содействие войскам, чтобы помочь им в выполнении сложной задачи по защите мирных граждан!» — пишет новостной портал Mopti Infos.

Ранее ФАН сообщал, что Генштаб ВС Мали зафиксировал несколько сотен обращений жителей на горячую линию. Люди сообщают о многочисленных преступлениях радикальных исламистов и рассказывают, где находятся их укрепления.

Африканские СМИ считают, что открытие колл-центра свидетельствует об увеличении боевого потенциала национальной армии. Корреспонденты уверены, развитие комплексного сотрудничества между Бамако и Москвой внесло большой вклад в усиление войск.

Смена политического вектора Мали с западного на восточное направление вызвало раздражение европейских чиновников, а появившиеся в соцсетях слухи о прибытии в африканское государство группы из четырех отечественных инструкторов, которых ангажированные издания причисляют к «ЧВК Вагнера», и вовсе заставило их запаниковать.