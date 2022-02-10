Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 13:45
13:43
Общество
Столичный генетический код: мужчины Петербурга вошли в рейтинг самых желанных женихов России
13:43
Весь мир
Политолог Перенджиев указал на отсутствие официального статуса у представителя ПНЕ Ливии в Москве
13:42
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске похвалил родных Анастасии Заворотнюк, оберегающих онкобольную актрису
13:42
Армия
Столтенберг заявил о планах НАТО перебросить боевые группы в Румынию к Черному морю
13:39
Экономика
Рост ипотечных ставок спровоцировал повышение стоимости аренды в России
13:38
Политика
Лавров допустил эвакуацию неосновного состава диппредставительств России с Украины
13:37
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен вышла на связь спустя полтора года после исчезновения
13:36
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале партнерства с «МК в Волгограде»
13:34
Общество
Компании из Приморья приняли участие в самой крупной продовольственной выставке в России
13:31
Политика
Глава МИД Британии Трасс пригрозила России незапуском «Северного потока — 2»
Все новости

Читатели Daily Mail назвали Макрона «маленьким Наполеоном» после беседы с Путиным по Украине

Политика
Читатели Daily Mail назвали Макрона «маленьким Наполеоном» после беседы с Путиным по Украине
www.kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Лондон, 10 февраля. Недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву вызвал возмущение среди читателей Daily Mail.

Причиной этому стали инициативы по Украине, которые политик озвучил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в обход НАТО. В частности, Макрон предложил предоставить Киеву нейтральный статус.

Издание Daily Mail обратило внимание читателей на тот факт, что французский лидер не согласовал с представителями Североатлантического альянса представленные Путину идеи. Пользователи Сети пришли в бешенство из-за такого поведения Макрона и назвали его «маленьким Наполеоном».

«Маленький Наполеон может говорить только за Францию, но не за ЕС», — написал back_to_1984.

«Кем он себя возомнил? Какое право имеет какая-либо страна высказывать мнение другой страны?», — возмутился BusyMancBee.

«Мелкий, но неизменно высокомерный Макрон не имеет никакого права говорить от имени других членов НАТО, таких как Англия, без нашего согласия. Какой же он дурак!» — раскритиковал президента Франции пользователь Nthkent.

Читатели Daily Mail назвали Макрона «маленьким Наполеоном» после беседы с Путиным по Украине
pixabay.com /

Также комментаторы выразили недоверие Макрону, поскольку он следует только собственным планам, но при этом не может уследить за народом Франции. Читатели британской газеты считают, что глава государства пытается сохранить лидерство в ЕС после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский назвал истинную причину поездки Макрона в Россию. Это связано с подготовкой к предстоящим президентским выборам во Франции, отметил эксперт.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Daily Mail назвали Макрона «маленьким Наполеоном» после беседы с Путиным по Украине
украина путин россия москва нато франция макрон британцы
Комментировать