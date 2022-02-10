Читатели Daily Mail назвали Макрона «маленьким Наполеоном» после беседы с Путиным по Украине

Лондон, 10 февраля. Недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву вызвал возмущение среди читателей Daily Mail.
Причиной этому стали инициативы по Украине, которые политик озвучил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в обход НАТО. В частности, Макрон предложил предоставить Киеву нейтральный статус.
Издание Daily Mail обратило внимание читателей на тот факт, что французский лидер не согласовал с представителями Североатлантического альянса представленные Путину идеи. Пользователи Сети пришли в бешенство из-за такого поведения Макрона и назвали его «маленьким Наполеоном».
«Маленький Наполеон может говорить только за Францию, но не за ЕС», — написал back_to_1984.
«Кем он себя возомнил? Какое право имеет какая-либо страна высказывать мнение другой страны?», — возмутился BusyMancBee.
«Мелкий, но неизменно высокомерный Макрон не имеет никакого права говорить от имени других членов НАТО, таких как Англия, без нашего согласия. Какой же он дурак!» — раскритиковал президента Франции пользователь Nthkent.
Также комментаторы выразили недоверие Макрону, поскольку он следует только собственным планам, но при этом не может уследить за народом Франции. Читатели британской газеты считают, что глава государства пытается сохранить лидерство в ЕС после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.
Ранее киевский политолог Михаил Погребинский назвал истинную причину поездки Макрона в Россию. Это связано с подготовкой к предстоящим президентским выборам во Франции, отметил эксперт.