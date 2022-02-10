Читатели Daily Mail назвали Макрона «маленьким Наполеоном» после беседы с Путиным по Украине

Лондон, 10 февраля. Недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву вызвал возмущение среди читателей Daily Mail.

Причиной этому стали инициативы по Украине, которые политик озвучил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в обход НАТО. В частности, Макрон предложил предоставить Киеву нейтральный статус.

Издание Daily Mail обратило внимание читателей на тот факт, что французский лидер не согласовал с представителями Североатлантического альянса представленные Путину идеи. Пользователи Сети пришли в бешенство из-за такого поведения Макрона и назвали его «маленьким Наполеоном».

«Маленький Наполеон может говорить только за Францию, но не за ЕС», — написал back_to_1984. «Кем он себя возомнил? Какое право имеет какая-либо страна высказывать мнение другой страны?», — возмутился BusyMancBee. «Мелкий, но неизменно высокомерный Макрон не имеет никакого права говорить от имени других членов НАТО, таких как Англия, без нашего согласия. Какой же он дурак!» — раскритиковал президента Франции пользователь Nthkent.

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Также комментаторы выразили недоверие Макрону, поскольку он следует только собственным планам, но при этом не может уследить за народом Франции. Читатели британской газеты считают, что глава государства пытается сохранить лидерство в ЕС после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский назвал истинную причину поездки Макрона в Россию. Это связано с подготовкой к предстоящим президентским выборам во Франции, отметил эксперт.