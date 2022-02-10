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Концертный директора Билана опроверг ФАН слухи о госпитализации певца

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 13:08
Шоу-бизнес
Концертный директора Билана опроверг ФАН слухи о госпитализации певца
Prt Scr instagram.com  /  @bilanofficial

Москва, 10 февраля. Заслуженный артист России Дима Билан находится дома и очень хорошо себя чувствует. Об этом рассказал его концертный директор Дмитрий Бушуев.

Ранее в Сети появилась информация, что исполнителя госпитализировали в больницу. Певец якобы жаловался на боль в горле и заложенность носа. Также у него держалась температура около 37,5. По предварительной информации, у Билана была обнаружена коронавирусная инфекция. Бушуев не подтвердил эту новость.

«Он жив, здоров, у него все прекрасно», — заявил концертный директор в беседе с корреспондентом ФАН.

Сам певец вышел в прямой эфир со своей страницы в Instagram. Билан сообщил поклонникам, что сообщения о госпитализации являются слухом.

Сообщалось, что артиста госпитализировали в московскую больницу в состоянии средней тяжести. Артисту была сделана компьютерная томография, но поражения легких она не показала.

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билан болезнь
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