Депутаты Кувейта потребовали допроса нового главы МИД по делу о растрате

Эль-Кувейт, 10 февраля. Десять членов парламента Кувейта во главе с депутатом Шуайбой аль-Мувайзери подали ходатайство о допросе министра иностранных дел государства Ахмада Насера аль-Мухаммада, заподозрив его в растрате казенных средств, нарушении законодательства и неспособности защитить интересы страны за рубежом.

Как указал спикер Марзук аль-Ганим, согласно установленным правилам Меджлис должен вынести решение по данному вопросу не ранее, чем через семь дней. Таким образом, парламент соберется на специальную сессию для допроса главы МИД 16 февраля. Вынесение резолюции порицания требует одобрения большинством депутатов, однако подобные сценарии для Кувейта — не редкость, и министры зачастую подают в отставку еще до того, как парламентарии проводят голосование.

#Kuwait’s foreign minister will face a vote of no confidence next week after 10 MPs filed a motion over accusations of irregularities in his department, following a tough questioning session.https://t.co/xZyNPSQosW via @TheNationalNews — Ismaeel Naar (@ismaeelrn) February 9, 2022

Аль-Мувайзери и Аль-Мухаммаду было предоставлено по полтора часа, чтобы представить запрос и ответить на него. Как заявил парламентарий, доклад Государственного аудиторского бюро (SAB) свидетельствует о возможных административных и финансовых нарушениях в МИД. Депутат обвинил министерство в растрате, приведя несколько примеров, например, передачу денег компаниям, которые не оказали в ответ каких-либо услуг, колоссальные затраты на содержание персонала и рабочие поездки самого министра. Также, по словам парламентария, МИД не предоставил по запросу SAB ваучеры, которые бы обосновали указанные выше траты.

Kuwait: Parliament holds a special session to vote on a no-confidence motion against the Foreign Minister #AkhbarAlYawm #أخبار_اليوم https://t.co/SL4rNxdz8Q — Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) February 8, 2022

Помимо этого, Аль-Мувайзери указал на отсутствие каких-либо мер со стороны МИД после исчезновения кувейтского бизнесмена в Румынии в 2015 году и напомнил о том, как члены одной из семей государства не получили поддержки от МИД, столкнувшись с нарушением некоторых прав при прохождении карантина в Австралии, и были вынуждены обратиться в посольство ОАЭ. Также депутат осудил министерство за бездействие, поскольку оно до сих пор не представило парламенту рекомендованные ООН поправки к ряду законов Кувейта, и обвинил в нарушениях некоторых международных пактов и соглашений.

Ответ министра

В свою очередь, Аль-Мухаммад опроверг свою причастность к каким-либо нарушениям и попытался заверить общественность в том, что МИД активно работает на благо своей страны и отстаивает государственные интересы. Он подчеркнул, что готов ответить на эти вопросы несмотря на то, что порядок и формат подачи ходатайства на допрос противоречат принятым в стране нормам.

Чиновник указал на то, что многие из обвинений, например, о растрате, не подкреплены конкретными доказательствами. По словам главы МИД, даже если подобные утверждения обоснованы и у Аль-Мувайзери есть достоверные сведения, то вместо запроса в парламент он должен был направить их в судебные органы, в противном же случае такие заявления неуместны.

#Kuwait sworn in a new Cabinet after a year-long parliamentary standoff ????????

➡https://t.co/oboSCtCiOQ pic.twitter.com/mBRlaoGpTN — Euro-Gulf Information Centre (@EGIC_) January 9, 2022

Касаясь вопросов финансовой отчетности, Аль-Мухаммад напомнил, что Кувейт представляют 106 дипломатических миссий по всему миру, и объяснил задержки в предоставлении ваучеров сложностями, возникшими в разгар пандемии. Как сообщил чиновник, часть информации о расходах в прошлом году была передана в соответствующие инстанции, включая SAB. Он дал разъяснения по поводу вызвавших подозрения статей расходов, а в ответ на обвинения в нарушении каких-либо пактов попросил привести конкретные примеры, поскольку Кувейт подписал в общей сложности 3 616 международных и региональных договоров. Также он сообщил о намерении послать в Румынию группу, которая расследует дело о пропавшем бизнесмене, и напомнил о том, как МИД в течение 15 дней смог вернуть на родину множество своих граждан, застрявших за рубежом из-за пандемии.

Война Меджлиса и кабмина

Министр иностранных дел стал вторым из членов нового правительства, столкнувшимся с подобными претензиями парламента. Ранее в похожей ситуации оказался глава минобороны Хамад Джабер аль-Али ас-Сабах. Вероятно, Аль-Мухаммад не станет подавать в отставку, так как ответил на большую часть вопросов, даже не воспользовавшись положенной ему семидневной отсрочкой для подготовки.

Kuwait's Defence Minister Sheikh Hamad Jaber Al Ali Al Sabah survived a vote of no confidence in parliament on Wednesday over a number of decisions, including one to allow women to serve in combat roles...>>> https://t.co/8r7kCnYO8y pic.twitter.com/ndyYYB31k2 — Daily News Tanzania (@dailynewstz) January 26, 2022

Подобные нападки парламентариев на чиновников объясняются давней враждой между правительством и парламентом Кувейта. Регулярные конфликты попеременно приводили то к отставке правительства, то к роспуску Меджлиса.

За 16 лет в стране сменилось 17 составов кабмина, последний из них оставил свой пост в ноябре прошлого года. Это продолжает оказывать негативное влияние на внутриполитическую ситуацию. Например, руководство государства не может реализовать многие экономические инициативы, в том числе закон о государственном долге, который предоставил бы Кувейту возможность получить займы до 65,4 млрд долларов на срок до 30 лет.