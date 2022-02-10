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Граждане ЦАР потребовали назначить главой миссии ООН центральноафриканца

Весь мир
Граждане ЦАР потребовали назначить главой миссии ООН центральноафриканца
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 10 февраля. Жители ЦАР потребовали ООН назначить главой комплексной многопрофильной миссии (МИНУСКА) этнического центральноафриканца. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Срок полномочий текущего главы миротворцев ООН Манкера Ндиай истекает в этом месяце. Несколько сотен граждан вышли на митинг в столице Центральноафриканской Республики. Люди считают, что назначение их соотечественника на пост руководителя миссии положит конец преступлениям бандитов и бесчинствам «голубых касок».

Жители раскритиковали западных кандидатов на должность. Они уверены, что их права сможет защитить только центральноафриканец», — написано в материале.

Участники демонстрации напомнили, что за три года на посту руководителя МИНУСКА Ндиай не смог остановить череду преступлений подчиненных. С 2014 года «голубые каски» вместо стабилизации обстановки в стране сами стали частью хаоса.

Подробнее о том, как Манкер Ндиай стал неофициальным соучастником бесчинств миротворцев ООН, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

 

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